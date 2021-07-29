Затримано посадовців кримінальної поліції Хмельниччини, які за приховування злочинів вимагали 10 тис. доларів

Працівники Територіального управління ДБР Хмельницького спільно із ДВБ Нацполіції затримали двох начальників секторів кримінальної поліції Хмельницького районного управління поліції, які вимагали гроші у дружини фігуранта кримінального провадження.

За попередньою інформацією, поліцейські обіцяли жінці за 10 тис. доларів США приховати певні епізоди злочинної діяльності її чоловіка. Він фігурує у кримінальних провадженнях щодо крадіжок майна.

28 липня 2021 року двох начальників секторів Нацполіції затримано під час одержання повної суми неправомірної вигоди.

Вирішується питання щодо повідомлення поліцейським про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення їх від займаних посад.

Попередня кваліфікація правопорушення: одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Хмельницька обласна прокуратура, оперативний супровід – оперативний відділ ТУ ДБР у Хмельницькому.

ДБР