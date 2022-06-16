Затримано псевдоволонтера, який намагався продати автомобілі призначені для військовослужбовців

Голова однієї з громадських організації отримав безоплатно два авто, ввезених в Україну в якості гуманітарної допомоги для військових Збройних Сил України. Втім, чоловік не передав їх захисникам, а хотів продати за 6500 доларів США. За такі дії фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.

Слідчі поліції Києва за оперативного супроводження Департаменту стратегічних розслідувань та під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили підприємця, який намагався продати автомобілі, які були ввезені на територію України в якості гуманітарної допомоги для військових. Псевдоволонтером виявився киянин, 1977 року народження.

Слідством встановлено, що іноземці безоплатно передали два автомобіля на потреби військовослужбовців України, які чоловік пообіцяв безкоштовно відремонтувати на власній станції технічного обслуговування та потім передати ЗСУ. Натомість, підприємець через коло знайомих осіб намагався продати транспортні засоби за 6500 доларів США.

Оперативники викрили підприємця «на гарячому» під час передачі грошей та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Окрім цього, правоохоронці провели 10 санкціонованих обшуків за місцем мешкання та роботи затриманого, звідки вилучили гроші, мобільні телефони та автомобілі. Після проведення слідчих дій автомобілі будуть передані військовослужбовцям.

За погодженням із Київською міською прокуратурою слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України — незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. Наразі поліцейські готують клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва