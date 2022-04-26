Затримано раніше судимого чоловіка, який вчинив розбійний напад на жінку в Тульчинському районі

25 квітня оперативники розшукали та затримали 27–річного уродженця м. Маріуполь, який тимчасово проживає в Тульчинському районі. Чоловік з ножем напав на місцеву жительку, відібрав у неї гроші та особисті речі.

З повідомленням про злочин до поліції звернулась 43-річна жінка. Потерпіла розповіла, що до її будинку проник невідомий чоловік. Погрожуючи ножем зловмисник відібрав у неї мобільний телефон, каблучку та 300 гривень.

Як розповів керівник Тульчинського районного відділу поліція Василь Костишен, потерпіла надала поліцейським опис нападника.

В ході першочергових розшукових заходів та відпрацювання території населеного пункту оперативники затримали підозрюваного у вчиненні розбійного нападу. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини 27–річний уродженець Донеччини.

Під час поверхневого огляду працівники поліції виявили у зловмисника речі потерпілої.

З’ясувалось, що чоловік у 2021 році був звільнений з місць позбавлення волі, де відбував покарання за грабіж.

Підозрюваний затриманий в процесуальному порядку та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.4 ст. 187 КК України (розбій). Такий злочин карається до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Слідство готує матеріали для повідомлення зловмиснику про підозру та обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Вінницької області