Затримано раніше судимого шахрая, який ошукав жінку на 1 мільйон гривень

7 червня оперативники карного розшуку ГУНП у Вінницькій області спільно з поліцейськими Відділення поліції № 2 Жмеринського районного відділу поліції за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД у Ямполі затримали раніше судимого 35-річного місцевого мешканця, який ошукав літню жінку. Зловмисник працював за популярною телефонною схемою «ваш син потрапив в поліцію». 33 000 доларів США та 500 євро потерпіла віддала незнайомцю за «уникнення покарання» для свого сина.

До відділення поліції звернулась 76-річна жителька м. Шаргород з повідомленням про злочин. Заявниця розповіла, що вночі на її мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомого абонента. Незнайомець представився її сином та сказав, що вчинив смертельне ДТП. Чоловік попросив пенсіонерку про допомогу аби уникнути відповідальності за злочин. Жінка мала взяти грошові кошти та віднести їх у місце, яке їй згодом повідомлять.

За кілька хвилин до пенсіонерки знову зателефонували. Абонент представився співробітником поліції, який допоможе її сину уникнути покарання. Для позитивного вирішення питання потрібна значна сума коштів, яку жінка має йому передати.

За вказівкою незнайомця потерпіла зібрала усі свої заощадження, а саме 33 000 доларів США і 500 євро, та вранці віднесла до сміттєвого баку на місцевому кладовищі.

Повернувшись додому, пенсіонерка зателефонувала сину та зрозуміла, що її ошукали.

Як розповів керівник поліції Вінниччини Іван Іщенко, проаналізувавши аналогічні злочини та осіб, причетних до їх вчинення, поліцейські оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини 35–річний житель Ямпільської територіальної громади.

Його поліцейські затримали у Ямполі за місцем проживання співмешканки.

Як з’ясувалось, відносно підозрюваного у суді на розгляді перебувають кримінальні провадження за вчинення ним шахрайських дій та грабежу. Раніше чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Мобільний телефон вилучений.

Наразі підозрюваний затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст.190 ККУ (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах). За такий злочин чоловіку загрожує до 12 років з конфіскацією майна.

Слідством вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Розслідування триває.

Поліція закликає громадян бути обачними та не довіряти подібним дзвінкам. Перевіряйте, де дійсно знаходяться ваші рідні. Якщо невідомі під різними приводами просять перерахувати чи віддати гроші – не гайте часу, звертайтеся до поліції.

Відділ комунікації поліції Вінницької області