Затримано рецидивіста, який відібрав у киянки гроші на «лікування» доньки, яка нібито потрапила у ДТП

Пакет, в якому знаходились 130 тисяч гривень, зловмисник вихопив із рук жінки, коли вона попросила написати розписку про отримані гроші, та втік. Однак потерпіла встигла запам’ятати прикмети кривдника і негайно повідомити їх правоохоронцям, які розшукали його і затримали протягом кількох годин. Зараз нападник перебуває під вартою, а за скоєне йому загрожує до шести років позбавлення волі.

До Святошинського управління поліції зателефонувала 85-річна жінка з повідомленням про те, що кілька хвилин тому біля квартири на вулиці Леся Курбаса її пограбував невідомий. Пенсіонерка надала прикмети зловмисника, за якими оперативні працівники розпочали його пошуки та з’ясовувати обставини злочину.

Під час спілкування з потерпілою поліцейським стало відомо, що напередодні на її домашній телефон подзвонила нібито донька та повідомила про те, що потрапила у ДТП і їй негайно потрібні гроші на лікування. Також нібито родичка додала, що за грішми приїде її знайомий. Пенсіонерка зібрала 130 тисяч гривень заощаджень, склала їх у пакет, але попросила від незнайомця розписку про отримані гроші. Проте чоловік схопив пакет із грішми та втік.

У ході відпрацювання території працівники карного розшуку на зупинці громадського транспорту помітили чоловіка, схожого за описом, та зупинили його для перевірки. У пакеті, який він тримав у руках, правоохоронці виявили гроші потерпілої, а відтак у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України зловмисника затримали.

Затриманий – уродженець Луганської області, 1985 року народження, раніше неодноразово судимий за різні правопорушення, у тому числі за аналогічний злочин, скоєний на території міста Харків. Оскільки він не з’являвся на виклики слідчого, то у листопаді поточного року його оголосили у розшук.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до шести років позбавлення волі. Затриманому оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 126 тисяч гривень. Зараз слідчі встановлюють особу жінки, що телефонувала пенсіонерці, та її місцезнаходження, а також з’ясовують причетність затриманого до інших злочинів на території столиці.

Відділ комунікації поліції Києва