Затримано російського інформатора, який розвідував дані для ракетних ударів і диверсій на кордоні

У ході багатоетапної спецоперації Служба безпеки затримала чергового ворожого агента, який збирав розвіддані щодо позицій ЗСУ та геолокацій критичної інфраструктури у Чернігівській області.

Одержану інформацію він передавав своєму спільнику на Близькому Сході. Той був затриманий нещодавно контррозвідкою СБУ у Чернівецькій області, куди прибув для підготовки серії вибухів на об’єктах Укрзалізниці.

Встановлено, що обидва чоловіки входили до складу агентурної мережі спецслужб рф, яка була створена для проведення підривної діяльності на заході України.

Після затримання свого «зв’язкового» інформатор отримав нове завдання – розвідувати розташування українських військ і стратегічних об’єктів поблизу кордону з рф.

Ці дані ворог планував використати для ракетних ударів і підготовки диверсій на території деокупованих районів.

Наразі затриманому інформатору повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів.

Спецоперацію з викриття ворожої агентури проводили контррозвідники та слідчі СБУ в Чернівецькій області за процесуального керівництва прокуратури.

Служба безпеки України