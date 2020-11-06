Затримано россійську організаторку наркоугруповання, яка за звільнення спільників пропонувала $85 тис. слідчому, прокурору та судді

За результатами спільних дій прокурорів Київської міської прокуратури, працівників Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції, Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчих поліції Києва затримано громадянку Російської Федерації — організатора нарколабораторії, при спробі надання неправомірної вигоди у сумі 85 тис. доларів США співробітнику правоохоронного органу за не притягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження.

Установлено, що вказана особа 05.11.2020 звернулась до начальника одного з відділів ДБН України із пропозицією щодо передачі неправомірної вигоди за уникнення кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з незаконним виготовленням та збутом наркотичної речовини метадон, як її особисто так і її спільників – двох громадян України та громадянки Російської Федерації, які були затримані напередодні у ході спільної операції столичної прокуратури та Нацполіції.

За домовленістю, неправомірна вигода повинна була становити 85 тис. доларів США, з яких 35 тис. доларів США складали кошти, вилучені в учасників злочинної групи під час обшуків, а решту зловмисниця мала передати двома траншами. Зазначена неправомірна вигода призначалася для підкупу слідчого та прокурора у кримінальному провадженні, а також судді, що мала обирати запобіжні заходи затриманим учасникам наркоугруповання.

06.11.2020 у ході контролю за вчиненням злочину громадянку РФ затримано в порядку ст. 208 КПК України під час передачі частини неправомірної вигоди у сумі 22 тис. доларів США співробітнику ДБН України.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

Затриманій особі готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Як повідомлялося, 04.11.2020 Київською міською прокуратурою спільно з працівниками Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції та слідчими поліції Києва затримано трьох учасників злочинної групи, які організували діяльність потужної нарколабораторії з виготовлення метадону та збували його на території України та країн близького зарубіжжя.

У ході обшуків у приміщенні, де здійснювався синтез наркотичного засобу, правоохоронці вилучили близько 35 кг метадону, понад 1 тонну прекурсорів, майже 500 одиниць обладнання (колби, пробірки, мірні стакани, холодильники, реактори), грошові кошти у сумі 35 тис. доларів США та інші речові докази.

Київська міська прокуратура