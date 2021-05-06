Затримано розшукуваного за скоєння розбоїв, який переховувався за кордоном

30-річний зловмисник упродовж двох років перебував у міждержавному розшуку за скоєння тяжких злочинів на території Херсонської та Миколаївської областей. Сума збитків внаслідок його злочинних дій становила майже півтора мільйони гривень.

Ще у 2017 році чоловік здійснив озброєний розбійний напад на будинок підприємців у Каховському районі, заволодів грошима в сумі 20 000 доларів та 40 000 гривень.

Згодом у Миколаївській області жертвою нападника став водій-далекобійник. Під загрозою зброї зловмисник заволодів причепом з 37-ма тоннами олії. Сума збитків становила майже мільйон гривень. Були відкриті кримінальні провадження за ч.4 ст.187 «Розбій» Кримінального кодексу України.

Одразу після скоєння зухвалих нападів зловмисник покинув територію України та переховувався у країні близького зарубіжжя. Його було оголошено у міждержавний розшук і на цьому тижні за сприяння Інтерполу зловмисника екстрадували в Україну. За ним виїхали працівники Управління карного розшуку та Каховського районного відділу поліції. Нині зловмисник вже перебуває в ізоляторі тимчасового тримання в Херсоні.

Поліція Херсонської області