Затримано шахраїв, які ошукали киянина на $46 тис. та здійснили наїзд на поліцейського під час втечі

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За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру чоловіку та жінці, які під приводом обміну валют заволоділи грошовими коштами киянина у сумі 46 000 доларів США та здійснили наїзд на поліцейського під час спроби втечі.

Згідно з матеріалами слідства, зловмисники розмістили оголошення в мережі інтернет щодо обміну іноземної валюти за вигідним курсом. Відгукнувшись на зазначене оголошення, потерпілий домовився про зустріч з останніми з метою обміну 46 000 доларів США.

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Під час зустрічі потерпілий сів до автомобіля зловмисників та передав грошові кошти для обміну. В свою чергу останні передали йому сумку з купюрами, схожими на національну валюту України. Виходячи з автомобіля, потерпілий побачив, що замість грошових коштів йому надали сувенірні купюри і почав вимагати повернути йому кошти. У свою чергу зловмисники швидко зірвались з місця та намагались на автомобілі втекти з місця вчинення злочину. Під час переслідування працівниками поліції жінка, яка перебувала за кермом, пошкодила декілька припаркованих автомобілів та здійснила наїзд на поліцейського, тим самим завдавши останньому тілесних ушкоджень. Інший співучасник в цей час вибіг з автомобіля та втік.

Кермувальницю авто затримали у порядку ст. 208 КПК України. Дії зловмисниці кваліфіковано за ч. 2 ст. 345, ч. 5 ст. 186 КК України.

За результатами проведених заходів упродовж доби правоохоронцям вдалося встановити особу спільника та затримати його на території Дніпропетровської області. Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 186 КК України. Частину викрадених у потерпілого коштів вилучено.

Наразі до обох підозрюваних застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 688 тис. гривень.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 13 років з конфіскацією майна.

Злочин викрито прокурорами спільно з працівниками Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві.

Київська міська прокуратура

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