Затримано шахраїв, які за $500 тис. обіцяли «вирішити питання» через зв’язки в Офісі Генпрокурора

Затримані співробітниками спецслужби ділки — двоє киян, які вимагали ці гроші з представника іноземної компанії.

Вони пообіцяли через свої нібито «зв’язки» з керівництвом структури посприяти в активізації розслідування у кримінальному провадженні, де бізнесмен є потерпілим.

За цю суму фігуранти також «гарантували» відшкодування завданих збитків і притягнення винних до відповідальності.

Правоохоронці затримали ділків у одній зі столичних кав’ярень під час одержання першої частини хабаря у 250 тисяч доларів.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження, тривають слідчі дії.

Служба безпеки України