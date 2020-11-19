Затримано шахраїв, які за $500 тис. обіцяли «вирішити питання» через зв’язки в Офісі Генпрокурора
Затримані співробітниками спецслужби ділки — двоє киян, які вимагали ці гроші з представника іноземної компанії.
Вони пообіцяли через свої нібито «зв’язки» з керівництвом структури посприяти в активізації розслідування у кримінальному провадженні, де бізнесмен є потерпілим.
За цю суму фігуранти також «гарантували» відшкодування завданих збитків і притягнення винних до відповідальності.
Правоохоронці затримали ділків у одній зі столичних кав’ярень під час одержання першої частини хабаря у 250 тисяч доларів.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження, тривають слідчі дії.