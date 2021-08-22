Затримано судимого мешканця Сєвєродонецька, який декілька разів вдарив ножем чоловіка

Затриманому в порядку ст. 208 КПК України місцевому мешканцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Тривають першочергові слідчі дії.

Сьогодні, о 00.50 до поліції Сєвєродонецька надійшло повідомлення про ножове поранення чоловіка. Постраждалого каретою екстреної медичної допомоги доставлено до місцевої лікарні.

На місце події негайно прибули співробітники слідчо-оперативної групи, керівництво поліції та бійці батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Луганській області. Правоохоронці встановили, що між відвідувачами розважального закладу стався словесний конфлікт, який переріс у бійку. В результаті якої, невідомий декілька разів вдарив ножем в область грудної клітини 32-річного потерпілого.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу злочинця, ним виявився 39-річний, раніше судимий за вбивство, місцевий мешканець. До його затримання були залучені спецпризначенці батальйону поліції особливого призначення ГУНП.

Даний факт внесений до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження».

Відділ комунікації поліції Луганської області