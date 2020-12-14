Затримано учасників міжрегіонального угруповання, яке збувало наркотики у 15 областях України

Служба безпеки України блокувала діяльність організованої групи, яка одержувала мільйонні «прибутки» від збуту оптових партій наркотичних засобів і психотропних речовин до різних регіонів країни.

За даними досудового слідства, до наркоугруповання входило понад 20 активних учасників. Зловмисники налагодили продаж кокаїну, мефедрону, героїну, МДМА, амфетаміну, альфа-пвп і канабісу на території 15 областей України.

Свою «продукцію» фігуранти пропонували на закритому пабліку телеграм-каналу і доправляли її замовникам через мережу так званих «закладок». Для цього організатори групи створили в регіонах власні осередки наркокур’єрів, які одержували «товар» для реалізації поштовими сервісами.

Гроші від замовників надходили фігурантам на віртуальні електронні гаманці різних платіжних систем.

За попередніми оцінками, щомісячний обіг наркоділків становив майже 5 мільйонів гривень.

Співробітники СБУ задокументували 4 факти збуту зловмисниками заборонених речовин.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів у Київській, Одеській та Вінницькій областях правоохоронці вилучили майже 4 кілограми амфетаміну, альфа-пвп і канабісу, приблизно півкілограма героїну, кокаїну і мефедрону, 250 пігулок «МДМА» і «Ксанакс». Також виявлено матеріали для пакування наркотиків, чорнові записи, банківські картки та інші речові докази.

Вартість вилученої «продукції» становить понад 1,2 мільйона гривень за цінами чорного ринку.

Наразі згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано 6 учасників злочинного угруповання, у тому числі осіб, причетних до організації наркобізнесу.

Затриманим фігурантам повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності інших учасників злочинної групи.

Викриття зловмисників проводилось Управлінням СБУ у Вінницькій області спільно з Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Вінницької обласної прокуратури.

СБУ