Затримано учасників організованої групи, які виготовляли фальшиві документів для нелегальної міграції іноземців до ЄС
СБУ затримала учасників організованої групи, які налагодили механізм незаконної легалізації на території нашої держави іноземців для подальшого переправлення до країн Євросоюзу.
Зловмисники виготовляли фальшиві паспортні документи держав ЄС для вихідців з країн підвищеного терористичного ризику з Середньої Азії та Близького Сходу. Оперативники спецслужби задокументували понад 300 епізодів виготовлення підроблених ID-карток та закордонні паспорти країн Євросоюзу. Також встановлено понад 20 так званих «оптових замовників» фальшивих документів у 12 регіонах України.
Середній обсяг підроблених документів становив від 200 до 320 одиниць щомісяця. Орієнтовна кількість виготовлених зловмисниками фальшивих документів за період діяльності злочинної групи з початку 2017 року становить майже 4 тисячі.
За результатами проведення спецоперації на території Чернівецької, Львівської та Тернопільської областей оперативники спецслужби викрили всіх учасників злочинної групи, у тому числі «оптового замовника» – співробітника Національної поліції. Також блоковано роботу цеху з виготовлення підроблених документів.
Під час слідчих дій правоохоронці вилучили у зловмисників зразки фальшивок, обладнання для їх виготовлення, велику суму у готівці, отриману від протиправної діяльності, та інші речі, що мають доказове значення. Всі вони будуть направлені на експертизу. Крім того вилучено 5 одиниць вогнепальної мисливської зброї, яка зберігалася без відповідних дозволів та з ознаками переробки.
Наразі 6 фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
Операцію проводили співробітники Департаменту захисту національної державності СБ України спільно з ДБР під процесуальним керівництвом Прокуратури Київської області.Tweet