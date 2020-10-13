Затримано учасників злочинного угруповання, які збували кокаїн у нічних клубах Києва

Київською місцевою прокуратурою № 6 спільно з співробітниками ГУ СБУ у місті Києві та Київській області та поліцією Києва припинено злочинну діяльність групи осіб, які займалися збутом наркотичного засобу кокаїн на території міста Києва та Київської області (ч. 2 ст. 307 КК України).

Встановлено, що незаконний наркобізнес організував місцевий житель, залучивши до роботи двох знайомих.

Зловмисники збували кокаїн у елітних нічних закладах столиці та на закритих вечірках виключно за готівку та постійним клієнтам. За приблизними оцінками дохід від наркобізнесу складав у середньому 50 тис. доларів США щомісяця.

У ході санкціонованих обшуків виявлено та вилучено наркотичні засоби кокаїн, амфетамін, канабіс, а також банківські картки, мобільні телефони та комп’ютери.

Наразі у порядку ст. 208 КПК України затримано двох учасників групи, причетних до наркоторгівлі.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають. Встановлюється місце знаходження третього учасника злочинного угрупування.

Київська міська прокуратура