Затримано водія, який втік з місця смертельної ДТП на столичному просп. Гагаріна

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано та повідомлено про підозру водію, який скоїв смертельну ДТП та втік з місця пригоди (ч. 2 ст. 286 КК України).

Установлено, що 25.04.2021 приблизно о 21 год. 51 хв. водій автомобіля «Nissan-Teana», рухаючись по проїзній частині проспекту Ю. Гагаріна у напрямку станції метро «Чернігівська», не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги з подальшим перекиданням автомобіля та наїздом на дорожні знаки.

В результаті ДТП пасажир автомобіля «Nissan-Teana» від отриманих тілесних ушкоджень померла в кареті швидкої медичної допомоги, а інша пасажир цього ж автомобіля в тяжкому стані була госпіталізована. При цьому водій автомобіля з місця пригоди зник.

26.04.2021 за результатами проведених оперативних заходів водія «Nissan-Teana» затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Чоловіку повідомлено про підозру та процесуальним керівником до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі правоохоронці встановлюють обставини смертельної ДТП.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУНП у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура