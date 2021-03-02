Затримано жінку, яка вбила зятя та намагалась приховати причетність до скоєного

Між родичами виник конфлікт, у ході якого киянка вдарила чоловіка ножем у живіт. Під час надання медичної допомоги від отриманої травми потерпілий помер. Слідчі повідомили жінці про підозру у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено до п’ятнадцяти років ув’язнення.

До чергової частини столичної поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що у квартирі на проспекті Любомира Гузара помер 33-річний чоловік із ножовим пораненням. На місце події негайно прибули слідчо-оперативні групи Головного та Солом’янського управлінь поліції, оперативні співробітники та наряди патрульних поліцейських.

За словами тимчасово виконуючого обов’язки начальника Солом’янського управління поліції Юрія Лося, по приїзду за вказаною адресою працівники поліції поспілкувались із 29-річною дружиною померлого та його 49-річною тещою:

«Родичі потерпілого розповіли, що чоловік повернувся додому, де йому раптом стало погано. Для надання допомоги жінки викликали карету швидкої допомоги, однак після проведення реанімаційних дій лікарі констатували смерть потерпілого та виявили на його тілі ножове поранення живота».

Помітивши деякі розбіжності у показах, правоохоронці повторно опитали тещу. Спочатку жінка всіляко заперечувала свою причетність до смерті померлого, але далі зізналася, що під час конфлікту вдарила родича кухонним ножем у живіт. Речовий доказ поліцейські вилучили та направили на проведення відповідної експертизи.

Фігурантку затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вона – мешканка Солом’янського району, 1971 року народження, яка раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась.

«За даним фактом слідчим Солом’янського управління поліції розпочато досудове розслідування за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України — це умисне вбивство. Також правопорушниці повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. За скоєне жінці загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі», — додав Юрій Лось.

Відділ комунікації поліції Києва