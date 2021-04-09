Затримано жительку Запоріжжя, яка підозрюється в інтернет-шахрайстві

Зловмисниця ошукала громадян на понад 100 тисяч гривень, продаючи неіснуючі товари. За це їй загрожує до восьми років за ґратами.

Співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Запорізькій області спільно зі слідчими Запорізького районного управління поліції викрили протиправну діяльність 22-річної місцевої жительки.

Жінка у соціальній мережі продавала неіснуючий одяг за умови передплати. Одержавши гроші покупців, зловмисниця не виконувала взятих на себе зобов’язань та блокувала клієнтів. Таким чином вона ошукала близько 30 громадян. Загальна сума завданих збитків сягає 100 тисяч гривень.

У червні минулого року фігурантці було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмисниця почала переховуватися від органів досудового слідства, відтак її оголосили у державний розшук.

Під час проведення слідчо-оперативних дій кіберполіцейські встановили місце перебування розшукуваної. Жінка винаймала житло в Одесі, яке періодично змінювала. Працівники поліції провели обшук в оселі, де переховувалася зловмисниця та затримали її. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. Підозрюваній загрожує до восьми років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Вознесенівська окружна прокуратура Запоріжжя.

Департамент кіберполіції Національної поліції України