Затримано жителя Харківщини, який погрожував підірвати управління поліції та відділення лікарні

Чоловік вчинив злочин з хуліганських спонукань, знаходячись в стані алкогольного сп’яніння. За фактом події слідчі відкрили кримінальні провадження.

13 січня о 18:53 до поліції зателефонував невідомий та заявив, що у будівлі Чугуївського управління поліції станеться вибух.

О 19:17 чоловік знову зателефонував до поліції та повідомив про те, що кине гранату у приміщення травматології Чугуївської центральної районної лікарні.

На місця подій виїжджали керівництво та слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, фахівці Управління вибухотехнічної служби обласного главку поліції.

Під час обстеження приміщень Чугуївського райуправління поліції, травматологічного відділення лікарні та прилеглої території жодних вибухових речовин фахівці не виявили.

Вжитими заходами поліцейські встановили особу правопорушника, яким виявився 40-річний мешканець Чугуєва. Його затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. В його помешканні поліцейські не виявили вибухонебезпечих предметів.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.

На даний час зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Вирішується питання щодо обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває, всі обставини події з’ясовуються.

Відділ комунікації поліції Харківської області