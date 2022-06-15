Затримано жителя Любашівки за підозрою у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень племінниці

Сварка між родичами сталася на побутовому ґрунті: 43-річний чоловік напідпитку згадав небозі старі образи і кілька разів ударив її кулаком і ногою в живіт. 25-річна постраждала про конфлікт в поліцію не повідомила, а за медичною допомогою звернулася лише наступної доби.

Лікарі, виявивши у пацієнтки травматичний розрив внутрішнього органу, повідомили про це поліцейським. Наразі жінка прооперована, її стан задовільний.

«Поліцейські оголосили її кривднику підозру в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України. Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. За вчинене йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі»,- прокоментував подію начальник відділу поліції № 1 Подільського районного управління поліції Сергій Гавура.

Процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні здійснює Любашівська окружна прокуратура.

Відділ поліції № 1Подільського районного управління

поліції Одеської області