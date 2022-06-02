Затримано жителя Сумщини, який передавав дані про переміщення військових ЗСУ та координати для обстрілів

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури жителя Сумщини викрито за фактом в державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, чоловік з перших днів війни почав співпрацювати з представником спецслужби РФ. Він передавав йому інформацію щодо переміщення військових Збройних Сил України, а також надавав координати для обстрілів населених пунктів однієї з громад.

Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління СБУ в Сумській області.

Офіс Генпрокурора