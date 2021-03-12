Затримано злочинне угруповання, учасники якого викрадали, катували та вимагали гроші у вихідців із арабських країн

До складу групи входили троє іноземців-братів. Зловмисники ретельно готувалися до вчинення злочинів: спочатку обирали жертву, розробляли чіткий план її викрадення, підшуковували приміщення, де утримували та катували. Коли всі «організаційні» питання були вирішені, ішли «на справу»: кінцевою метою фігурантів було отримання коштів шляхом погроз і шантажу.

Оперативники управління протидії груповій та етнічній злочинності Департаменту карного розшуку Нацполіції отримали інформацію про діяльність групи осіб, які «спеціалізувалися» на викраденні і катуванні, а також вимаганні великих сум у вихідців з арабських країн.

Зокрема встановлено, що вони скоїли ряд злочинів щодо іноземця, із яким були наглядно знайомі. На Позняках у Києві вони насильно посадили його в автомобіль, привезли у підвальне приміщення на території гаражного кооперативу в Оболонському районі столиці, де били та знущалися. Усе це вони знімали на відео для подальшого шантажу. Згодом відібрали ключі від його автомобіля та квартири, де забрали 40 тисяч доларів США. Відібравши ще 5 тисяч доларів США та мобільні телефони безпосередньо у потерпілого, вони відпустили чоловіка із вимогою передати їм 100 тисяч доларів США. При цьому погрожували фізичною розправою і шантажем.

Документування злочинної діяльності фігурантів тривало кілька місяців. Оперативники Департаменту карного розшуку, представники оперативних служб Нацполіції, слідчі Головного слідчого управління під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора встановили, що до складу групи входили іноземці віком від 26-ти до 35-ти років. Здобувши докази їх причетності до правопорушення, поліцейські спланували спецоперацію для затримання фігурантів.

Вчора, 11 березня, за підтримки спецпризначенців поліції Києва і бійців КОРДу учасників злочинного угруповання затримали та провели обшуки за місцями їх проживання та у автомобілях, а також у спеціально підготовленому місці для утримання потерпілих. У результаті вилучено речові докази, а також п’ять автомобілів преміумкласу.

Трьом чоловікам оголошено підозру. Двом із них судом уже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, засідання щодо обрання запобіжного заходу їх спільнику відбудеться сьогодні.

Дії фігурантів на цей час кваліфіковані за трьома статтями Кримінального кодексу України: ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ст. 187 (Розбій) та ст. 189 (Вимагання). Після надходження висновків судово-медичної експертизи щодо ступеню тілесних ушкоджень, які отримав потерпілий внаслідок знущань, події буде надана додаткова правова кваліфікація.

Оперативники та слідчі продовжують збирати докази причетності до протиправної діяльності ще одного спільника затриманих, а також встановлювати причетність фігурантів до інших злочинних епізодів.

Окрім того, проводяться слідчі дії у реабілітаційних ортопедичних центрах: за оперативною інформацією, кошти, отримані внаслідок вчинення злочинів, зловмисники використовували для придбання спеціального обладнання та функціонування цих центрів.

Управління комунікації Національної поліції України