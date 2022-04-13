Затримано злочинну групу, яка збувала наркотики в Україні через мережу Інтернет-магазинів

Більше року працівники управління боротьби з наркозлочинністю Тернопільщини та Хмельниччини, а також слідчі головного управління області під процесульним керівництвом прокуратури краю документували діяльність організованої злочинної групи. Її учасники реалізовували через телеграм-канали та віртуальні магазини наркотики й психотропні речовини.

Незаконний бізнес організував разом зі своєю співмешканкою житель Хмельниччини. Чоловік створив 4 інтренет-магазини. Спочатку займався «підприємницькою діяльністю» з подругою, яка вела бухгалтерію та приймала замовлення.

За деякий час організатор розширив діяльність і залучив до роботи більше 15 чоловіків та жінок. Функції між усіма були чітко розподілені.

На підприємця працювало троє складменів та більше десяти закладчиків. Один із підлеглих відповідав за вирішення усіх проблемних питань та логістику. Згодом бізнес розширився ще більше — і наркоторговці організували ще кілька магазинів у телеграм-каналі.

Начальник управління боротьби з наркозлочинністю Тернопільщини Михайло Димида каже, що клієнтами підприємців були жителі Тернопільської, Хмельницької, Львівської, Івано-Франківської та Рівненської областей. Саме в цих регіонах працювали складмени та закладчики.

Серед асортименту продавців були фактично всі види наркотиків: кокаїн, ЛСД, МДМА, гашиш, канабіс, PVP, амфетамін, мефедрон та псилоцибінові гриби.

Реалізовували товар як в роздріб, так і гуртом. Для постійних клієнтів та осіб, які брали великими партіями надавали тридцятивідсоткову знижку.

У день працівники інтернет-магазинів встигали зробити 200-300 закладок. Загальний щоденний оборот від продажу наркотичних засобів та психотропних речовин складав понад 40 тисяч гривень. Розрахунок проходив через електронні гаманці та криптовалютою.

«Працівники УБН Тернопільщини та Хмельниччини провели одночасно 19 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів, а також в їх автомобілях. Оперативники виявили та вилучили наркотиків на один мільйон гривень, а також 600 тисяч гривень та 2000 американських доларів готівкою», — каже заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Володимир Галевич.

Тринадцятьом учасникам групи уже оголосили підозру згідно із частиною 2 та 3 статті 307 ККУ та обрали запобіжний захід — тримання під вартою. Вирішуються питання щодо інших учасників незаконних заробітків. Встановлюють працівники поліції і канали надходження наркотиків на територію Тернополя. Триває слідство.

Національна поліція України