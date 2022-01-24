Затримано злочинця, який вкрав з кабінету судді 120 тис. доларів

За скоєне 28-річному жителю Червонограда, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема за крадіжки, загрожує покарання — позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Про це повідомили у поліції.

18 січня до поліції надійшло повідомлення про крадіжку з приміщення одного з судів у Львові. За словами заявника, з сейфу, розташованого в одному з кабінетів, була викрадена значна сума грошей. На місці події працювала слідчо-оперативна група Львівського районного управління поліції №1. Як встановили правоохоронці, зловмисник проник у приміщення через вікно на другому поверсі будівлі.

До розшуку зловмисника були задіяні оперативники кримінальної поліції та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції №1, а також оперативники карного розшуку та співробітники інших підрозділів поліції Львівщини. Проведеними заходами правоохоронці встановили, що до вчинення крадіжки причетний 28-річний житель Червонограда, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема за крадіжки.

Вчора, 23 січня, поліцейські затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили у затриманого речові докази його причетності до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. // Діло