Затримано злодія-«гастролера», який «відпрацював» і оселю працівника столичної поліції

Зловмисник здійснював крадіжки на території Київщини, Вінниччини та Одеської області, а потім повертався додому у Херсон. На останньому епізоді злодій проник до оселі працівника столичної поліції, звідки викрав вогнепальну зброю.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення про крадіжку від начальника одного з відділів столичної поліції. Невідомий проник до будинку заявника, що у селі Білогородка Київської області, звідки викрав, зокрема й вогнепальну зброю правоохоронця.

За адресою мешкання поліцейського оперативники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ вилучили відео з камер спостереження. На записах видно, як невідома особа в темний час доби крадеться поблизу домоволодіння заявника, перед тим, як перелізти через паркан, знімає взуття, вдягає білі шкарпетки та балаклаву. При цьому зловмисник ховає обличчя від встановлених навколо відеокамер.

В оселі злодій знайшов сумки з документами та банківськими картками, мобільні телефони, 4,5 тисячі гривень готівки, ключі від авто, запасні ключі від будинку. Також він викрав із сейфа пристрій для відстрілу гумових куль ПМР-м з набоями та пістолет Glock 17.

Слідчі Києво-Святошинського відділу поліції за фактом події розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

В результаті проведення комплексу оперативно-розшукових заходів особу зловмисника встановили. Ним виявився 31-річний житель Херсона. В минулому чоловік був судимий за вчинення аналогічних злочинів, а також за збут наркотиків та розбійний напад.

Зловмисник час від часу навідувався до Київської, Вінницької та Одеської областей, де здійснював крадіжки з проникненням в житло, потім повертався на Херсонщину та збував награбоване добро.

Документи, викрадені з будинку поліцейського, зловмисник викинув, пристрій для відстрілу гумових куль продав, а вогнепальну зброю в пошуках покупця заховав.

Бійці відділу швидкого реагування та оперативники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ разом зі слідчими поліції зайшли із санкціонованим обшуком до оселі підозрюваного, де виявили викрадені речі. Чоловік зізнався у скоєному та добровільно видав викрадений пістолет. Під час заходів також вилучено бойову гранату та наркотичні засоби.

На теперішній час слідчі Києво-Святошинського відділу поліції Київщини, під процесуальним керівництвом прокуратури, повідомили про підозру затриманому.

За крадіжку з проникненням йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України