Затримано зловмисника, який ховався у Росії, перебуваючи у міжнародному розшуку за вбивство

28 ножових поранень наніс житель Мирнограда колишньому співмешканцю своєї знайомої. Хлопець помер, а вбивця перейшов на нелегальне становище і відразу покинув межі України. Поліцейські встановили, що він перетнув кордон з РФ, де ховався 5 років, намагаючись уникнути відповідальності.

Оперативники управління карного розшуку та відділу міжнародного поліцейського співробітництва Донеччини відстежили підозрюваного до Республіки Саха, де він намагався легалізуватися, та екстрадували до України.

Вбивство сталося 14 березня 2015 року у місті Мирноград. Зловмисник обірвав життя 25-річного хлопця через ревнощі. Потерпілий прийшов до колишньої дівчини, але там вже знаходилася компанія друзів, серед яких був його суперник. Конфлікт між двома чоловіками розгорнувся у під’їзді. Підозрюваний відразу пустив у хід ніж, який завжди носив із собою. Він жорстоко розправився з жертвою: наніс серію смертельних ударів у голову, шию, грудну клітину. Пізніше поліцейські нарахували на тілі вбитого 28 колото-різаних ран.

Відразу після скоєного, не бажаючи нести покарання за тяжкий злочин, нападник втік і в подальшому виїхав до РФ. Усі контакти з рідними припинив і дотримувався конспірації.

Співробітники поліції упродовж декількох годин викрили вбивцю та зібрали на місці злочину достатньо доказів його провини. Фігуранту було заочно повідомлено про підозру в умисному вбивстві та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Озброєного зловмисника оголосили в міжнародний розшук.

Оперативники провели значну роботу, в результаті якої відстежили маршрут втікача, слід якого привів до кордону з РФ. Проте, сховатися від української поліції підозрюваному не вдалося. П’ять років він, маскуючись, вів у Росії кочовий спосіб життя, змінив з десяток міст. Весь цей час поліцейські тримали його в полі зору, намагаючись повернути до України для суду та відбуття покарання.

Каналами Інтерполу поліцейські встановили останню адресу мешкання розшукуваного – Республіка Саха. Впевнений у безкарності, 33-річний чоловік влаштувався за 8 000 км від Донеччини та вже оформлював дозвіл на постійне проживання.

Вчора, 9 вересня, його було екстрадовано до України та взято під варту. Координацію дій під час затримання і екстрадиції фігуранта забезпечував відділ міжнародного поліцейського співробітництва поліції Донецької області. Завдяки спільним зусиллям управління карного розшуку та СМПС зловмисника притягнуто до кримінальної відповідальності.

Затриманий постане перед судом за скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Донецької області