Затримано зловмисника, який понад 3 роки переховувався, скоївши вбивство та розбій на Мукачівській АЗС

Сьогодні, 8 червня, оперативники поліції Закарпатської області затримали 24-річного зловмисника, який понад три роки переховувався від правоохоронців за скоєння особливо тяжких злочинів, зокрема розбійного нападу та жорстокого вбивства 20-річного мукачівця.

Злочин трапився ще в лютому 2019 року: тіло молодого хлопця із ознаками насильницької смерті виявили на одній із АЗС Мукачева, де він працював оператором.

Тоді в ході досудового розслідування поліцейські встановили, що до загибелі хлопця причетна група молодиків, один з яких тривалий час переховувався від поліції та був оголошений в міжнародний розшук. Правоохоронці весь цей час працювали, щоб встановити його місце перебування.

В результаті, навіть більше ніж через три роки переховувань, поліцейські не дозволили зловмиснику залишитись непокараним за скоєння жорстоких злочинів. В ході проведення оперативних заходів співробітники кримінальної поліції отримали інформацію, що фігурант міг повернутися на територію області. Сьогодні його було затримано у одному із сіл Мукачівського району.

Підозрюваний вже дав свідчення. Йому інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 187 та п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про Розбій, вчинений організованою групою осіб із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень та Умисне вбивство з корисливих мотивів. Окрім цього, суд вже розглянув клопотання слідчого та обрав відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без можливості внесення застави.

Максимальне покарання, яке загрожує мукачівцю, – довічне ув’язнення.

Поліція Закарпатської області