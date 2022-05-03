Затримано зловмисника, який сприяв виготовленню підробних медичних довідок про непридатність до військової служби

Вчора, 2 травня, у місті Виноградів оперативники відділу міграційної поліції Закарпаття, за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури, спільно зі співробітниками Головного оперативного управління ДБР, припинили злочинну діяльність 40-річного уродженця міста Харків, який сприяв виготовленню фальшивих медичних довідок про непридатність до військової служби.

Придбавши такий документ його клієнти, чоловіки віком від 18 до 60 років, попри встановлені обмеження мали можливість перетнути державний кордон України. Коштувала така послуга 20 тисяч доларів США.

Оперативники поліції затримали зловмисника одразу після отримання ним оплати від чергового клієнта. На місці події з його автівки марки «Mercedes-Benz G63» слідчі вилучили понад 20 тисяч доларів готівкою. Окрім цього працівники поліції провели обшуки за тимчасовим місцем проживання харків’янина — у кімнаті одного з готелів на Берегівщині. Там правоохоронці вилучили пістолет, набої, печатки, а також ноутбук, флешнакопичувачі, мобільні телефони та ще готівку в розмірі 40 тисяч доларів та близько 7 тисяч євро.

Вилучено також і транспортний засіб затриманого — його поміщено на арештмайданчик.

Наразі, відповідно до статті 208 КПК України, підозрюваного поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі вже повідомили йому про підозру в скоєнні злочину передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Окрім цього на контрольному пункті пропуску правоохоронці виявили і чоловіка, який придбав у зловмисника підроблений документ та намагався за допомогою нього покинути межі країни.

Оперативники продовжують розслідування цієї справи і наразі встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до злочину.

Відповідно до санкції статті чоловікові загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області