Затримано зловмисників, які вчинили наругу над могилою видатного українського вченого та правознавця

Голосіївська окружна прокуратура міста Києва здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом наруги над могилою (ч. 3 ст. 297 КК України).

Так, 7 червня 2021 року, на лінію «102» надійшла інформація про те, що на території Байкового кладовища невідомі особи відламали латунний бюст з могили українського вченого-криміналіста, історика права та діяча українського національного відродження О.Ф. Кістяківського та намагались його викрасти.

Правоохоронці, які прибули на місце виклику, «по гарячих слідах» затримали двох осіб, причетних до вчинення цього злочину. Бюст, який став об’єктом злочинних посягань, вилучили.

Наразі затриманим готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від 4 до 5 років або позбавлення волі на строк від 4 до 7 років.

Київська міська прокуратура