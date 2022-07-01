Затримано зловмисницю, яка на столичному залізничному вокзалі пограбувала пенсіонера

Жінка посеред вулиці відібрала у 68-річного чоловіка всі гроші. Поліцейські затримали зловмисницю на місці події та повернули викрадене власнику. Порушниці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, їй загрожує до десяти років позбавлення волі.

Під час несення служби на території Вокзальної площі, оперативники відділу поліції на станціях залізничного транспорту почули крики про допомогу від літнього чоловіка. Підбігши до громадянина, поліцейські з’ясували, що він став жертвою вуличного грабежу та кинулися наздоганяти жінку, яка тікала з місця події.

За лічені секунди правоохоронці наздогнали фігурантку. Нею виявилася 37-річна мешканка Чернігівської області, яка раніше вже була засуджена за вчинення майнових злочинів та злочинів проти життя.

Як пояснив 68-річний потерпілий, зловмисниця вихопила з його рук майже 500 гривень та почала втікати. Оперативники повернули гроші потерпілому, а нападницю доставили у відділ поліції.

Факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Слідчим за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури жінці повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Максимальне покарання передбачає до десяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва