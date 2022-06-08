Затримано зловмисницю, яка зі спільниками викрала жінку-лікаря разом з авто і вимагала в родичів $100 тисяч викупу

Наразі правопорушниця перебуває в слідчому ізоляторі. Найближчі сім років вона може провести за ґратами.

Резонансний злочин трапився у листопаді 2017 року на Київщині. Тоді група злочинців викрала жінку-лікаря разом із позашляховиком «Тойота» з її власного подвір’я. Зловмисники тиждень тримали жінку в полоні та вимагали у її родичів 100 тисяч доларів США викупу.

Правоохоронці Київщини провели спецоперацію, у результаті якої звільнили потерпілу та затримали причетних до її викрадення осіб, у тому числі киянку, 1982 року народження. Поліцейські з’ясували, що зловмисниця, окрім викрадення людини, вимагання та викрадення автомобіля, причетна також до крадіжки сумки потерпілої, у якій було 13 тисяч гривень та 200 доларів США готівки. Також під час санкціонованого обшуку помешкання підозрюваної поліцейські виявили підроблену іноземну валюту.

За даним фактом слідчі поліції Київської області розпочали низку кримінальних проваджень: за ч. 2 ст. 146 — викрадення людини, ч. 3 ст. 289 — незаконне заволодіння транспортним засобом, ч. 3 ст. 185 — крадіжка, ч. 2 ст. 189 — вимагання та ч. 1 ст. 199 — зберігання підроблених грошей. Фігурантка близько півроку перебувала під вартою, але була звільнена з місць позбавлення волі під особисте зобов’язання.

У вересні 2021 року суд виніс остаточне рішення та засудив правопорушницю до семи років позбавлення волі. Місцева мешканка переховувався від відбування покарання, через що була оголошена в розшук у січні 2022 року.

На виконання розпорядження суду на початку червня поточного року співробітники управління карного розшуку столичного главку спільно з поліцейськими відділу кримінальної поліції Дніпровського управління поліції затримали зловмисницю та доставили до слідчого ізолятора. Фігурантці загрожує до семи років в’язниці.

Відділ комунікації поліції Києва