Затримало власника онлайн-казино Pin-Up, яке підозрюється у відмиванні російських грошей

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Підтверджено зв’язки онлайн-казино із представниками РФ та російським капіталом

Затримано номінального власника онлайн-казино Pin-Up Ігоря Зотька. Йому готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Слідство з’ясувало, що Зотько не мав законних джерел для внесення 30 млн грн в статутний капітал юридичної особи, яка отримала ліцензію. Також встановлено, що затриманий досить тривалий час перебував у Кіпрі, де проводив спільний час із громадянами РФ – реальними власниками онлайн-казино.

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