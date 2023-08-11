Затримали дует грабіжників, які напали на хлопця в столичному парку «Нивки»

Парубки підійшли до молодика, один вдарив його по ногам, а інший застосував сльозогінний газ. Потім вирвали рюкзак та втекли у невідомому напрямку. Наразі слідчі повідомили зловмисникам про підозру, на час слідства вони перебуватимуть під вартою.

До чергової частини відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції звернувся 21-річний хлопець та повідомив, що у парку його пограбували двоє невідомих. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група, правоохоронці прийняли заяву та розпочали пошуки грабіжників.

Як розповіла слідча відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Іванна Олійник, співробітники карного розшуку провели комплекс оперативно-розшукових заходів та затримали ймовірних підозрюваних:

«У ході досудового розслідування ми встановили, що хлопці підійшли до молодика, один вдарив його по ногам, а інший в цей час застосував сльозогінний газ. Потім вирвали рюкзак та з викраденим майном з місця вчинення кримінального правопорушення зникли. У подальшому, цього ж дня вони на вулиці Данила Щербаківського розрахувались викраденою банківською карткою потерпілого. Затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України – це кияни 2004 та 2005 років народження».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківмького управління поліції розпочато два кримінальних провадження за ч. 4 ст. 186 – грабіж вчинений в умовах воєнного стану та ч. 3 ст. 357- Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження Кримінального кодексу України.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі оголосили фігурантам про підозру, а Шевченківський районний суд столиці обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва