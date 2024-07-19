Затримано 27-річного чоловіка, який пограбував ремонтника через ревнощі до своєї дівчини

Під час з’ясування стосунків з 47-річним чоловіком, ревнивець зірвав з плеча потерпілого сумку з грошима, картками та документами, після чого втік з місця вчинення злочину. За скоєне фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі.

До поліції Києва на спецлінію 102 звернувся 47-річний чоловік, який повідомив, що у нього стався конфлікт з наглядно знайомим, який відібрав його особисті речі. Співробітники кримінальної поліції поліції отримали від потерпілого детальний опис нападника й негайно приступили до розшукових дій.

При з’ясуванні обставин події правоохоронцям стало відомо, що потерпілий працює слюсарем-сантехніком та напередодні конфлікту ремонтував двері квартири місцевої мешканки. Хлопець останньої, дізнавшись про це, приревнував дівчину до ремонтника та прийшов до неї з’ясовувати стосунки. У подальшому між чоловіками виник конфлікт, у ході якого порушник вдарив чоловіка та, зірвавши сумку з його плеча, втік.

Оперативники Подільського управління поліції розшукали підозрюваного та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 27-річний місцевий мешканець, який до цього притягувався до кримінальної відповідальності та наразі перебуває на випробувальному терміні.

У ході подальших слідчих дій в квартирі зловмисника правоохоронці вилучили мобільний телефон, документи потерпілого, одяг у якому перебував фігурант під час вчинення злочину, а також чеки, що підтверджують зняття коштів з картки потерпілого.

Відтак, слідчі Подільського управління поліції за погодженням із Подільською окружною прокуратурою повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі. Наразі судом м. Києва фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва