Затримано 37-річного чоловіка, який вбив свого знайомого у Черкасах

За процесуального керівництва прокурорів Черкаської окружної прокуратури повідомлено про підозру жителю м. Черкаси, який убив свого знайомого (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 17 березня поточного року 37-річний чоловік, перебуваючи в кімнаті гуртожитку в м. Черкаси, де проживав потерпілий, на ґрунті раптово виниклого конфлікту наніс йому два удари ножем у тулуб і ногу та зник з місця події.

Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень 43-річний потерпілий помер на місці вчинення злочину.

Правоохоронці встановили місце перебування зловмисника та затримали його в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

Довідково: санкція ч. 1 ст. 115 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури