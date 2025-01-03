Затримано 45-річного жителя Одещини, який спричинив тяжкі тілесні ушкодження своєму дядькові

Під час новорічного застілля чоловік вдарив родича ножем і втік. За скоєне правопорушнику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про госпіталізацію 53-річного громадянина з проникаючою колото-різаною раною живота поліцейським повідомили медики, яких викликав сусід пораненого.

Виїхавши до місця мешкання потерпілого, співробітники територіального підрозділу поліції встановили, що він вдома святкував Новий рік разом зі своєю співмешканкою та племінником, який прийшов у гості, і під час застілля посварився з останнім. Поки жінка кликала сусіда, щоб допоміг вгамувати і випроводити додому гостя, той вдарив ножем дядька у живіт і втік.

Поліцейські розшукали правопорушника у середмісті і затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

З місця злочину слідчі вилучили речові докази, зокрема ніж, які скерували на експертні дослідження.

«На підставі зібраних доказів ми повідомили зловмиснику про підозру в умисному спричиненні тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння. Згідно з санкцією ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України, йому загрожує покарання позбавленням волі на строк до восьми років. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідство триває під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури», – повідомив начальник слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 2 Сергій Шипіцин.

Одеське районне управління поліції № 2