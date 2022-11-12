Затримано 51-річного жителя Ізмаїльського району, який тяжко поранив ножем цивільну дружину

За обідом між подружжям виник конфлікт на побутовому ґрунті, який закінчився госпіталізацією 57-річної господині.

Чоловік у нетверезому стані вдарив жінку ножем у живіт. Та вийшла на вулицю, де її побачила сусідка і викликала швидку допомогу. Медики госпіталізували потерпілу з пошкодженням селезінки і повідомили про подію до поліції.

З оселі подружньої пари поліцейські вилучили ніж та інші важливі для слідства речові докази протиправного вчинку чоловіка, які скерували на експертизу.

Слідчі під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури повідомили правопорушнику про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, передбаченому частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України. Її санкція тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. За клопотанням правоохоронців суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває слідство.

Ізмаїльській районний відділ поліції Одеської області