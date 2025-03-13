Затримано 58-річного мешканця Київщини, який викрав мікроавтобус та керував ним напідпитку

Зловмисник розбив рукою бокове скло, відчинив авто та, скориставшись запасним комплектом ключів, завів двигун транспортного засобу та поїхав з місця. Порушнику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Днями до поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що невідомий заволодів його автомобілем Renault Master, який був припаркований в Оболонському районі столиці. Для встановлення всіх обставин на місце події виїхали оперативники та слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

Під час проведення розшукових заходів співробітники кримінальної поліції встановили рух транспортного засобу та передали орієнтування нарядам. Невдовзі патрульні поліцейські затримали 58-річного керманича у Київській області.

Правоохоронці з’ясували, що фігурант помітив припаркований автомобіль та впевнившись, що за його діями ніхто не спостерігає, розбив рукою ліве бокове скло, проник до салону та, запустивши двигун запасним комплектом ключів, поїхав з місця злочину.

Поліцейські встановили, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння (1,13 проміле), тож склали відносно водія протокол за ст. 130 КУпАП та затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомо, що затриманий раніше притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин.

Слідчі, за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Києва