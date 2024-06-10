Затримано агента ФСБ, який готував дані для ракетних ударів рашистів по військових навчальних закладах і шпиталях у Житомирі та Одесі

Служба безпеки зірвала ще одну спробу фсб отримати актуальні дані про розміщення українських захисників в Одеській та Житомирській областях.

Найбільше ворога цікавила інформація про вищі військові навчальні заклади на території обох регіонів: в якому режимі вони працюють, чи було передислоковано особовий склад тощо.

Також окупанти намагалися розвідати місця базування шпиталів та інших медустанов, де проходять лікування воїни Сил оборони.

Щоб отримати розвіддані, російська спецслужба залучила свого агента – 19-річного мешканця Одеси. Молодик шукав швидкого заробітку в інтернеті і потрапив у поле зору фсб.

За вказівкою окупантів він щодня обходив декілька локацій в обласному центрі, щоб з’ясувати, чи є там українські військовослужбовці.

Перебуваючи поблизу «потрібного» об’єкту, інформатор спостерігав за його периметром та контрольно-пропускними пунктами, а також робив відповідні фотознімки.

Про всі отримані відомості агент месенджером звітував своєму російському куратору.

Згодом фсб «відрядила» свого агента до Житомирщини, де він продовжив шпигувати за відпрацьованим алгоритмом.

У разі підтвердження координат потенційних цілей, окупанти планували здійснити по них ракетно-дронові удари.

СБУ затримала зрадника, коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкту в Житомирі.

Також Служба безпеки вжила комплексних заходів, щоб убезпечити місця базування українських захисників.

За даними слідства, фігурант перебував на дистанційному зв’язку з кадровим співробітником управління фсб по москві та московській області. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

За кожне виконане завдання він обіцяв своєму агенту грошову винагороду. Кошти мали надходити на банківську картку інформатора.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Спецоперацію проводили співробітники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України