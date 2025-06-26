Затримано агента ФСБ, який намагався вбити військового під приводом запрошення на «побачення» (відео)

За вчинення злочину виконавцю обіцяли щедру оплату, яку він так і не отримав. Натомість фігурант отримав повідомлення про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нещодавно до поліції Києва звернувся військовослужбовець та повідомив, що невідомі намагалися його підірвати за допомогою вибухівки, закладеної в мопед. За його словами, він прийшов на побачення і мав узяти ключі від під’їзду у багажнику мопеда, припаркованого біля будинку. Коли наблизився до транспортного засобу – стався вибух.

Оперативники Управління карного розшуку та Дніпровського управління поліції Києва спільно з працівниками СБУ оперативно встановили особу підривника — ним виявився 19-річний мешканець Київщини.

За даними слідства, юнак шукав роботу в інтернеті. Через один із телеграм-каналів з ним зв’язався представник спецслужб рф, який пообіцяв грошову винагороду за вчинення диверсійних дій. Перше «завдання» — ліквідація військовослужбовця ЗСУ.

За вказівкою куратора хлопець придбав мопед, у якому власноруч встановив саморобний вибуховий пристрій, і відвіз його до вказаного місця. Паралельно представники російських спецслужб створили фейковий акаунт у соцмережі від імені дівчини та встановили контакт з українським військовим. Згодом «дівчина» запросила чоловіка в гості. Щоби потрапити до будинку, він мав взяти ключі в багажнику мопеда. Коли той підійшов — пристрій спрацював. Унаслідок події військовий не постраждав.

Після теракту юнак отримав нову вказівку — підпалити військовий автомобіль у Прилуках. Правоохоронці затримали його одразу після підпалу в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Жодної винагороди зловмисник не отримав.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України — вчинення терористичного акту, а саме: вибух, який створив загрозу життю людини, вчинений з метою порушення громадської безпеки, за попередньою змовою групи осіб. Санкція передбачає до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Києва