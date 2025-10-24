Затримано агента ФСБ, який отримав завдання підпалити будівлю Інституту національної памʼяті у Києві

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція зірвали нову спробу рашистів розхитати внутрішню обстановку в столиці України.

За результатами дій на випередження у центрі Києва затримано агента фсб, який за завданням ворога намагався підпалити будівлю Інституту національної пам’яті.

Для вчинення злочину фігурант придбав 5-літрову пляшку з бензином, з якою планував непомітно потрапити на територію держустанови у темну пору доби.

Потім за інструкцією російської спецслужби він мав вилити пальне на вікно будівлі, підпалити його і зафіксувати загоряння на телефонну камеру.

За наявними даними, окупанти планували використати це відео для проведення спеціальних інформаційних операцій про нібито наявність прокремлівського підпілля у Києві.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри та зірвали їх. Агента рф затримано у хостелі поблизу Інституту, де він оселився, щоб провести дорозвідку біля урядової установи та обрати «зручний» момент для підпалу.

Як встановило розслідування, виконавцем замовлення фсб виявився 20-річний житель Вінниці, який потрапив у поле зору окупантів під час пошуку «легких заробітків» у Телеграм- каналах.

Після вербування він спочатку виконав «контрольне» завдання: за допомогою запалювальної суміші знищив у рідному місті мультівен Сил оборони.

Згодом фсб відрядила агента до Києва, де його і затримала СБУ.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на рф.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Вінницькій області спільно з Нацполіцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України