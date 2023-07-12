Затримано агента РФ, який допомагав рашистам захопити Сєвєродонецьк, а потім втік до Закарпаття

Контррозвідники Служби безпеки провели багатоетапну спецоперацію, яка охопила декілька регіонів України. У результаті комплексних заходів затримано агента фсб, який «зливав» агресору локації українських захисників під час боїв за Сєвєродонецьк у 2022 році.

Зловмисник передавав російським окупантам інформацію про укріпрайони, вогневі позиції та блокпости оборонців міста.

Також він намагався виявити і передати рашистам точні координати бойових позицій артилерії ЗСУ, у тому числі реактивних систем залпового вогню «Град». Отримані відомості ворожий агент надсилав до фсб через один з месенджерів у вигляді позначок на електронних картах.

Розвідінформація потрібна була ворогу для здійснення прицільних повітряних ударів по українських об’єктах, а також для підготовки бойових операцій щодо захоплення Сєвєродонецька.

Встановлено, що під час активних бойових дій на території міста фігурант вирішив бути подалі від лінії фронту і переїхав до Дніпра.

Там він сподівався «відсидітись» і згодом повернутися на Луганщину, де йому обіцяли «працевлаштування» до «мдб лнр», яке знаходиться під контролем російських спецслужб.

Щоб отримати «гарантії безпеки» на тимчасово окупованій частині України, зловмисник безуспішно намагався вийти на свого російського «куратора».

Після невдалих спроб нового контакту з фсб їхній агент виїхав до Закарпаття. Там він сподівався «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя за свої злочини проти України.

Втім, контррозвідники СБУ зірвали «плани» ворожого поплічника – поетапно задокументували його злочинні дії та переміщення і затримали на території регіону.

За даними слідства, затриманим виявився мешканець Луганська, колишній студент одного із вищих навчальних закладів МВС України.

Ще до початку повномасштабного вторгнення росії він переїхав до Сєвєродонецька, де був дистанційно завербований фсб.

Під час обшуків у агента виявлено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з агресором.

Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України