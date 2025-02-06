Затримано агентку рашистів, яка встановила вибухівку біля оселі ветерана ЗСУ

Служба безпеки та Національна поліція затримали у Харкові агентку спецслужб рф, яка вчинила теракт у місті наприкінці січня цього року.

Тоді фігурантка допомогла окупантам підірвати вибухівку біля приватного будинку ветерана ЗСУ.

Для конспірації агентка носила перуки, а після теракту намагалася знищити весь одяг, в якому вона була під час підготовки вибуху.

Однак їй це не допомогло. Контррозвідка СБУ «по гарячих слідах» затримала терористку в її квартирі.

Зловмисницею виявилась 38-річна місцева безробітна, яку російські спецслужби дистанційно завербували після її антиукраїнських коментарів у Телеграм-каналах.

Далі агентка отримала від свого російського куратора інструкцію: забрати зі схрону саморобний вибуховий пристрій (СВП) та закласти його у закопаній автомобільній шині поблизу будинку військового.

Крім того, вона встановила напроти його подвір’я замаскований мобільний телефон.

Через віддалений доступ до цього гаджета ворог відслідковував пересування жертви і дистанційно активував СВП.

Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон із анонімним чатом у месенджері, де вона листувалась зі своїм російським куратором.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до тяжких наслідків).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України