Затримано агентку, яка готувала атаки рашистів по аеродромах ЗСУ на заході України

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція затримали агентку російської воєнної розвідки (більш відомої як гру) на Хмельниччині. Зловмисниця збирала дані для підготовки ракетно-дронових атак рф по Силах оборони на заході України.

Пріоритетними цілями ворога були аеродроми і транзитні склади зберігання зброї, боєприпасів та амуніції українських військ.

Як встановило розслідування, щоб скоригувати удари по цих об’єктах, окупанти дистанційно завербували 26-річну місцеву наркозалежну, яка шукала «легкі» гроші на Телеграм-каналах.

Серед завдань агентки також було проведення розвідки біля військового аеродрому в одній із західних областей України.

Крім цього, за гроші окупантів вона орендувала квартиру поблизу логістичного центру ЗСУ. З вікна конспіративної оселі агентка фіксувала час прибуття на об’єкт військової техніки та графік її техобслуговування.

Одночасно фігурантка використовувала «спостережний пункт» для виявлення маршрутів мобільних вогневих груп, які захищають повітряний простір логістичної бази.

За наявними даними, ворог планував використати цю інформацію для удару по військовій частині «в обхід» ППО та в момент найбільшого зосередження особового складу і техніки українських захисників.

Співробітники СБУ зірвали ворожі наміри і затримали зрадницю у тимчасовому помешканні. У затриманої вилучено мобільний телефон, через який вона контактувала з воєнною розвідкою рф.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Хмельницькій області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України