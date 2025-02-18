Затримано члена ВЛК, який за $2000 «малював» військовозобов’язаному діагноз щодо непридатності до служби

Злочинну діяльність лікаря-невропатолога викрили слідчі Дніпровського управління поліції спільно зі співробітниками СБУ та за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури.

Правоохоронці встановили, що порушник, перебуваючи в складі військово-лікарської комісії на посаді лікаря-невропатолога, за 2000 доларів США обіцяв військовозобов’язаному сформувати висновок про наявність діагнозу, згідно з яким призовник визнавався непридатним до служби у зоні бойових дій і мав перебувати лише в тиловому забезпеченні.

Поліцейські затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час передачі йому другої частини обумовлених коштів у розмірі 40 000 гривень.

Слідчі оголосили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду з використанням наданої йому влади чи службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва