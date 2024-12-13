Затримано члена злочинної організації, яка привласнила міжнародні вантажі на суму понад ₴20 млн.

Фігуранти діяли під виглядом логістичної компанії з міжнародного перевезення вантажів. Слідчі Нацполіції ще у 2021 році оголосили всім дев’ятьом учасникам злочинної організації про підозру у шахрайстві, вчиненому організованою групою (ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України), а також у створенні й керівництві злочинною організацією (ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України).

Вісім учасників злочинної групи було затримано під час оголошення підозри, і наразі їх судять. Тепер перед судом постане й дев’ятий фігурант шахрайської схеми. Оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції та Закарпатського управління карного розшуку виявили і затримали його в спеціально облаштованій схованці в малолюдному селі на Закарпатті, що дозволила йому тривалий час переховуватись від правоохоронців.

Потерпілими від шахрайських дій організованої злочинної групи стали: турецька текстильна фабрика, латвійський постачальник металевих виробів, а також українські мережі виномаркетів та магазинів техніки. Для реалізації своїх злочинних намірів шахраї придбали чинну фірму, щоб видавати себе за легальну логістичну компанію. «Клієнтів» шукали серед підприємств, які розміщували оголошення про потребу в послугах із міжнародного перевезення вантажів. Знайшовши такі компанії, зловмисники телефонували їм і переконували у можливості якісного виконання перевезень.

Після узгодження деталей поїздки затриманий організовував отримання вантажів у замовників за підробленими документами. Щоб виграти час, він кілька днів залишався на зв’язку з потерпілими та переконував їх, що товари транспортуються за планом до вказаного пункту призначення. Насправді ж вантажі розвантажували на спеціально орендованих складах, збували, а отримані кошти розподіляли між членами злочинної організації.

Наразі перед судом постануть усі дев’ять учасників злочинної організації. За скоєне їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

За матеріалами Головного слідчого управління

Національної поліції України