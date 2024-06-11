Затримано членів наркоугруповання, які виготовляли та збували психотропи у столиці (фото)

Злочинна група, у складі шести осіб, налагодила виготовлення та збут амфетаміну та похідного прекурсору – фенілнітропропен, який є основним для виготовлення психотропу. Поліцейські затримали усіх фігурантів та повідомили їм про підозру, а вартість вилучених у них заборонених речовин перевищує півтора мільйони гривень.

Викрили членів наркоугруповання слідчі Дніпровського управління поліції спільно зі співробітниками Служби безпеки України та за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва.

Слідство встановило, що організував наркобізнес киянин 1981 року народження. Він залучив до незаконної діяльності ще п’ятьох «помічників», один з яких нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за наркозлочини.

Наркоторговці виготовляли психотропну речовину амфетамін та похідний прекурсор фенілнітропропен, який є основним для виготовлення психотропу. Зловмисники збували свій товар на території столиці під час особистих зустрічей з клієнтами, передаючи заборонені речовини з «рук у руки» за готівку.

Наркодилерів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час збуту заборонених речовин. У результаті санкціонованих обшуків поліцейські вилучили у фігурантів пакунки з амфетаміном та фенілнітропропеном, прекурсори, «чорнові» записи, гроші, а також лабораторне обладнання. За попередніми підрахунками сума вилученого за цінами «чорного» ринку перевищує 1,5 млн грн.

Всім членам злочинного угруповання повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів вчинені організованою групою або в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України відповідно до їх ролей та участі у злочинній діяльності.

Санкція найтяжчої статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. П’ятьох фігурантів, за клопотанням слідчих, взято під варту, ще одному суд призначив цілодобовий домашній арешт. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва