Затримано чоловіка, який намагався купити 11-місячну дитину та продати її за кордоном за $25 тисяч

Співробітники міграційної поліції у Закарпатській області отримали інформацію, що 43-річний закарпатець шукає матір з дитиною, щоб купити немовля, віком до 12 місяців та вивезти його за кордон. Поліцейські спільно з прикордонниками та слідчими СБУ перевірили дану інформацію та встановили, що зловмисник зв’язувався з жінкою з Житомира та пропонував за її 11-місячне немовля 5 тисяч доларів США. Злочинний намір чоловіка полягав у плані продати дитину в родину з Європи за 25 тисяч доларів США.

В суботу, 24 червня, чоловік намагався разом із дитиною та її матір’ю перетнути кордон. Зловмисник міг потрапити на територію Словацької республіки, так як був одним із членів благодійної організації. За силової підтримки бійців КОРД його було затримано на території пункту пропуску «Малі Селменці». Гроші за таку незаконну операцію вилучено у якості речових доказів.

У двох помешканнях причетного до вчинення злочину та його авто «Dacia» проведено обшуки, звідки вилучено записи про таку незаконну діяльність, печатки та розписку про перерахування коштів.

За даним фактом за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 15 ч.3 ст. 149 Кримінального кодексу України, тобто закінчений замах на торгівлю людьми, вчинений щодо малолітнього. Зловмисника затримано, йому загрожує від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Поліція наразі встановлює причетність до вчинення злочину інших можливих спільників. Окрім цього, правоохоронці перевірять чи не здійснював зловмисник подібної незаконної діяльності у минулому. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області