Затримано чоловіка, який у приміщенні одного з міністерств вчинив напад на працівника поліції

12 грудня у приміщенні адміністративної будівлі одного з Міністерств проходила акція ініціативної групи громадян. Працівники поліції перебували на місці для здійснення безпекових заходів.

Під час спілкування з правоохоронцями один із чоловіків почав агресивно поводитись та провокувати конфлікт. У подальшому порушник, висловлюючись нецензурною лайкою, почав погрожувати працівнику поліції та штовхнув його.

Поліцейські затримали 32-річного чоловіка у порядку ст. 261 Кодексу України про адміністративні правопорушення та склали адміністративні матеріали за двома статтями КУпАП: ст. 173 (дрібне хуліганство) та ст. 185 (злісна непокора законній вимозі поліцейського). Санкція вчиненого правопорушення передбачає адміністративний арешт строком до 15 діб.

Відділ комунікації поліції Києва