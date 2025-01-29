Затримано чоловіка, який виготовляв та збував психотропи в Голосіївському районі столиці

Використовуючи спеціальне обладнання зловмисник у себе вдома виготовляв амфетамін та МДМА, які в подальшому збував через месенджери та шляхом закладок. Фігуранту повідомлено про підозру, йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Чоловіка із забороненими речовинами затримали співробітники поліції в Голосіївському районі. Надалі, рід час обшуку за місцем його мешкання ту у його гаражі поліцейські вилучили пакунки з амфетаміном та МДМА, а також засоби для фасування та пакування.

Як встановили правоохоронці, наркозбувачем виявився 28-річний мешканець Голосіївського району, якого поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України.

Слідчі територіального управління поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, тобто незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини у особливо великих розмірах. Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Йому загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Відділ комунікацї поліції Києва