Затримано чиновника Одеської військової адміністрації, який вимагав гроші з підприємців

Служба безпеки викрила на системній корупції ще одного високопосадовця.

Ним виявився заступник начальника одного з управлінь Одеської обласної військової адміністрації.

Посадовець налагодив масштабний злочинний механізм одержання грошей від підприємців.

За різні суми хабарів він пропонував комерсантам своє сприяння у «безперешкодному» виділенні земельних ділянок у південному регіоні.

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання від місцевого підприємця 60 тис. дол.

За цю суму він «гарантував» бізнесмену виділення в оренду двох земельних площ на узбережжі Дунаю.

Правоохоронці затримали посадовця біля адміністративної будівлі обласної військової адміністрації під час отримання ним першої частини хабара у розмірі 40 тис. дол.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує покарання до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники СБУ Одеської області спільно з детективами НАБУ та слідчими Нацполіції в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України